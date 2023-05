CMA CGM s'empare de la filiale logistique du groupe Bolloré

Cette vente fait suite à une autre cession importante réalisée par Bolloré l'année dernière, lorsque le groupe a vendu ses ports en Afrique à MSC pour un montant légèrement supérieur à 5 milliards d'euros. Ces transactions sont le reflet d'une stratégie visant à se délester des activités logistiques pour se concentrer sur d'autres domaines.



En parallèle de ces ventes, Bolloré a consolidé sa position dans le secteur des médias. Les cessions d'actifs, y compris la vente du capital d'Universal Music et d'autres actions détenues, ont permis à Bolloré et Vivendi de recueillir plus de 15 milliards d'euros. Ces fonds seront en partie utilisés pour financer une offre publique d'achat sur Lagardère, ajoutant ainsi une autre dimension à leur portefeuille médiatique. Le groupe Bolloré envisage également d'autres opportunités d'investissement dans le secteur des médias, notamment l'éditeur américain Simon & Schuster, le groupe de télévision sud-africain Multichoice, ou l'expansion des boutiques Relay.