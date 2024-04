CNIL : record de plaintes pour atteintes à la vie privée en 2023

En 2023, un « nombre record » de 16.433 plaintes ont été déposées, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente. Cette tendance à la hausse est observée de manière presque systématique d'année en année, démontrant ainsi la sensibilité croissante des Français aux enjeux de protection des données personnelles.



Outre les plaintes, le rapport de la CNIL met également en lumière une augmentation des signalements de violations de données, avec plus de 4.600 cas enregistrés en 2023, soit une hausse de 22 %. Ces violations sont majoritairement causées par des cyberattaques, représentant 60 % des cas recensés. Face à cette réalité préoccupante, la cybersécurité est désormais au cœur des priorités de la CNIL, soulignant ainsi l'importance cruciale de renforcer les mesures de protection des données.



Au premier plan des cyberattaques se trouvent les rançongiciels et les campagnes d'hameçonnage massives, visant à dérober des informations confidentielles. Malgré une sensibilisation accrue et des efforts de protection, les attaques informatiques demeurent fréquentes et représentent une menace persistante pour la sécurité des données.



Le début de l'année 2024 a été marqué par des cyberattaques ciblant des institutions majeures telles que France Travail, Viamedis et Almerys, mettant ainsi en péril les données personnelles de nombreux individus. Face à de telles situations, les entreprises et les organismes victimes de piratages peuvent également être sanctionnés en cas de non-respect des obligations de sécurité prévues par la législation européenne.