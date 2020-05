CORONA-Impact : Les tendances sur les marchés de l’immobilier et des fusions-acquisitions

La sévérité de l’impact du Coronavirus sur le marché de l’immobilier diffère fortement d’une classe d’actifs à l’autre, selon certains des acteurs majeurs du secteur comme Goldman Sachs, par la voix de Nora Creedon Les secteurs impactés de façon la plus évidente sont le retail, l’hôtellerie, la restauration et les structures d’hébergement pour seniors, qui représentent -en cumulé- presque un cinquième du marché de l’immobilier. Pour le secteur du retail, les conséquences à long terme du confinement vont dépendre de, c’est à dire le développement duet lade boutiques existant.Les catégories comme les bureaux, les logements résidentiels et les stockages, soit 45% de l’ensemble des actifs, semblent tirer leur épingle du jeu. C’est plutôt leur capacité à collecter les loyers sur le long terme qui interroge. A ce sujet,. Pour les commerces, il faut espérer qu’une partie des aides gouvernementales serve à payer les loyers et que les entreprises continuent à embaucher toujours autant de personnes dans les centres urbains. La question du déménagement éventuel des habitants vers la banlieue est un autre point d’interrogation.D’après plusieurs observateurs du secteur,va dépendre d’évolutions structurelles comme l’aménagement des espaces,et l’augmentation du recours au télétravail. Pour répondre à cette demande, le secteur devra repenser l’agencement des bureaux et des espaces de travail, ce qui pourraEnviron 35% du marché de l’immobilier bénéficie déjà des changements de mode de vie. L’évolution la plus importante concerne les data centers et les antennes-relais téléphoniques, où. Durant le confinement, l’application de vidéoconférences Zoom a vu son nombre d’utilisateurs augmenter à 200 millions chaque jour, soit 20 fois plus qu’en décembre 2019.En parallèle, les actions d’Amazon Web Services et d’Equinix, deux services qui permettent le fonctionnement de Zoom et garantissent la connexion au Cloud, ont augmenté de 27,18% pour Amazon Web Services, passant d’une cotation de 1 694,64 $ au 1janvier à 2 327,16 $ à la fin avril. Pour Equinix, la hausse est de 20,27%, augmentant de 561 $ à 702,17 $ sur la même période.Concernant le secteur de la logistique, les observateurs sont convaincus du. De plus, la diversification du portfolio d’investissements dans des actifs qui proposent desest encouragée. De façon générale, le contexte actuel de taux d’intérêt bas et de volatilité du prix des actifs financiers va continuer à, ce qui permet l’arrivée deCôté fusions-acquisitions, la baisse du nombre de transactions enregistrées est déjà une réalité. D’après Marsh & McLennan, 25% à 30% des transactions en cours dans la région Asie-Pacifique ont été mises en suspens et de nombreuses transactions ont été annulées ou différées. Les gestionnaires de risque prévoient queCependant, un nouvel élément va entrer en jeu pour les acheteurs et les vendeurs immobiliers :, comme l’ont déjà indiqué plusieurs contrats. Pensée pour atténuer un risque trop important, cette clause autorise l’augmentation des délais de dépôt fiduciaire ou de liquidation en raison de circonstances imprévues. Cela permet aux deux parties de se retirer, en cas de circonstances incertaines et imprévisibles. Il est fortement probable que le secteur de l’immobilier se retrouve confronté à un nombre croissant de ces situations dans les mois à venir. L’été 2020 sera intéressant à suivre. Rodschinson Investment Centre de recherches stratégiques