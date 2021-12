COVID-19 : les autotests en vente dans les grandes surfaces

Jean Castex n'en a rien dit lors de son point de presse du début de semaine, mais la grande distribution est désormais autorisée à vendre des autotests de dépistage pour la COVID-19. Le décret est paru dans le Journal officiel ce 28 décembre, il considère que l'intérêt de l'utilisation de ces tests dans le contexte actuel (augmentation très forte du taux d'incidence) et au vu de la demande « sans précédent » d'examens et de tests, « il y a lieu de diversifier les circuits d’approvisionnements et de ventes des autotests ».



L'autorisation du gouvernement est toutefois exceptionnelle et temporaire : jusqu'au 31 janvier 2022. Les grandes surfaces réclamaient la libération de la vente des autotests, qui jusqu'à présent étaient la chasse gardée des pharmacies. Ces dernières ont été assaillies par la demande à l'occasion des fêtes de fin d'année et des réunions familiales.