Caddie : un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros pour payer les salaires

En redressement judiciaire depuis le 5 janvier, Caddie bénéficie de l'aide publique pour tenir durant la période d'observation. Selon les syndicats, le constructeur dont le nom est synonyme des fameux chariots de supermarché, va recevoir 400.000 euros dont la moitié provient de l'État et de la région Grand-Est. De quoi payer les salaires du mois de janvier, puisque la trésorerie est à sec, et aussi de poursuivre la production.



L'argent sera versé dans les prochains jours, indique-t-on du côté du ministère de l'Économie qui suit le dossier de près avec les organisations syndicales et la région Grand-Est. Les salariés, dont Bercy salue l'esprit de responsabilité, ont obtenu un rendez-vous avec un conseiller de l'Élysée à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Strasbourg. « Vu le peu d'argent disponible, on n'aurait pas pu tenir la période d'observation », indique Luc Strohmenger, secrétaire du comité social et économique de l'entreprise à l'AFP.