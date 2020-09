Cadres : vers une modération salariale

Le baromètre Expectra relève aussi que les intentions d'embauche ont reculé de 18,5% sur les six premiers mois de l'année. En revanche, le salaire médian a progressé de 2,3% en moyenne depuis le début de l'année, à 46.846 euros annuels (ou encore 3.903 euros par mois). Les perspectives économiques peu encourageantes des prochains mois pourraient avoir un impact significatif sur la progression des rémunérations des cadres.



Le cabinet indique que certaines qualifications restent très recherchées. C'est le cas des techniciens et ingénieurs de maintenance, où la concurrence entre employeurs demeure forte, ce qui aboutit à des salaires plus intéressants. Les contrôleurs financiers sont également en pénurie : le nombre d'emplois pour ce profil a augmenté de 30% au premier semestre. Les contrôleurs de paie aussi ont la cote en raison notamment de son attractivité jugée trop faible par les plus jeunes.