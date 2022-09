Camaïeu : aux portes de la liquidation judiciaire, l’actionnaire en appelle à l’État

Le tribunal de Commerce de Lille scellera l’avenir de la marque. S’il prononce une liquidation judiciaire, ce qui est le plus probable, ce sont des milliers d’emplois qui sont sur la sellette. Dans les boutiques, les salariés sont inquiets « face aux clientes, on ne peut même pas dire si on sera encore là lundi… ». Un espoir subsiste néanmoins avec le plan de continuation de l’actionnaire HPB (Hermione People and Brands). Celui-ci propose la fermeture de 208 magasins et la suppression de près de 500 postes, des chiffres énormes mais quelque peu minimisés par la radiation potentielle des 2.574 postes si la liquidation est prononcée.



Cependant, pour réaliser un tel plan, l’actionnaire a besoin de l’aide de l’État : environ 48 millions d’euros. Mais la décision de Bercy est claire : le plan n’est pas « réaliste ». Le ministère de l’Économie et des Finances s’est agacé « L'actionnaire demande à l'État de prendre en charge plus des deux tiers de l'apport nécessaire au financement du plan de reprise, en plus de l'abandon de l'ensemble des dettes publiques existantes ».