Camaïeu repris par la Financière immobilière bordelaise

Le choix du tribunal de commerce de Lille se portait sur deux offres. La première était emmenée par Joannes Soënnen, actuelle PDG de l'enseigne, avec le soutien de plusieurs fonds déjà actionnaires et soutenue par le syndicat majoritaire au sein de l'entreprise. La seconde, par FIB, un fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier, soutenue par l'intersyndicale CFDT-CGT-FO et le comité social et économique du groupe. D'un côté, la reprise de 446 magasins et la sauvegarde de 2.520 emplois. De l'autre, ce sont 2.659 salariés et 511 magasins qui pouvaient être sauvegardés. C'est la deuxième offre qui a été choisie par le tribunal, malgré « la faiblesse des prix de reprise », a regretté le tribunal, « indécents » dans les deux cas.



Malgré tout, c'est donc FIB qui décroche Camaïeu, deux ans après avoir acquis 22 franchisés Galeries Lafayette en région. Le réseau de l'enseigne de prêt-à-porter comptait 636 magasins et 3.146 salariés. C'est donc la solution la mieux-disante socialement qui a été privilégiée. La Financière s'engage par ailleurs à conserver le siège de Roubaix (Nord) ainsi que le bâtiment logistique, tout comme le prestataire Dispéo.