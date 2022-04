Caramba Zorro est arrivé

Amateurs de westerns dont beaucoup se déroulent au Texas et mêlent le Mexique aux scénarii de Rio Grande ou des Sept Mercenaires pour n’en citer que deux, il est tout à fait loisible de constater qu’à l’ombre des haciendas le cigare et la téquila, ou le mezcal, ne sont jamais absents.



L’alliance entre le cigare mexicain et l’alcool national semble donc une évidence et pourtant elle n’est pas si aisée que cela. La téquila semble abonnée à la création de cocktails, un peu comme le gin (mais là nous en reparlerons dans un prochain billet) quant au mezcal il est rarement suggéré. À la différence du rhum qui sait revêtir de multiples habits, du baba au mojito en passant par la dégustation digestive, tequila et mezcal sont plus relégués en seconde division et se conjuguent essentiellement avec du jus d’orange et de la grenadine.



Les cigares mexicains sont un peu classés de la même façon. Le Mexique est une terre d’élection du tabac et pourtant la production indigène est pour le moins indigente et difficile à se procurer dans nos civettes. Si comme Zorro on se fie à la cape, il y a quelques références intéressantes, mais généralement la cape mexicaine masque une fabrication et des tabacs de la Dominique ou du Nicaragua.



Deux fabriques originaires de la région de San Andrés se démarquent, Santa Clara et Te-Amo.



Si la fabrique Santa Clara mérite d’être connue et ses produits découverts, j’ai un faible pour le Santa Clara 1830 medio siglo triple maduro robusto à la cape sombre et soyeuse certainement comme celle de Zorro. On peut regretter qu’elle ne propose pas de module de type panatela comme peut l’être le Davidoff Classic n°1 panatela larga.



En effet il semble que pour accompagner un « long drink » il faut un « long cigare ». Tequila sunrise ou tequila mojito, par un bel après-midi ensoleillé d’été éventuellement en regardant un bon western en attendant que gorgées et bouffées donnent au temps qui passe une langueur de circonstance. Une bonne tequila comme la Casamigos-Blanco fera d’excellentes compositions et ouvrira une fenêtre vers les « vieilles » tequilas, comme la Don Julio, qui offriront des sensations tout à fait intéressantes.



La vallée de San Andrés s’allongeant jusqu’à Vera Cruz ce dernier nom peut même donner une idée du western à regarder. Il sera bien temps après de retrouver le monde réel.









L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération