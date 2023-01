Carburant : avec la fin de la ristourne, les prix grimpent en France

Si les prix des carburants atteignent de nouveau des niveaux auxquels les Français n’avaient plus l’habitude depuis des mois, ce n’est pas seulement à cause de la fin de la ristourne à la pompe. Si celle-ci a conduit, mathématiquement, à une hausse du prix au litre de 10 centimes, l’augmentation entre la dernière semaine de décembre 2022 et la première semaine de janvier 2023 a été supérieure à ce niveau.



Le diesel au augmenté sur la période de 13,3 centimes d’euro, dont 3,3 centimes imputables uniquement au marché. Mais c’est l’essence SP95-E10 qui subit la hausse la plus élevée. Elle coûte 19,2 centimes d’euro de plus le litre, dont 9,2 centimes d’augmentation imputables au marché.