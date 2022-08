Carburant : des aides ciblées seraient plus bénéfiques pour les ménages précaires

La ristourne gouvernementale sur le carburant en septembre et en octobre 2022 va engendrer 1,17 milliard d’euros de dépense pour l’exécutif. Si le gouvernement avait choisi une aide plus ciblée vers les ménages modestes, le gain de pouvoir d’achat leur aurait été plus significatif. « Des mesures ciblées permettraient de tripler le gain de pouvoir d’achat pour la moitié des ménages ayant les revenus les plus faibles », explique Asterès.



« Ainsi, si le montant de 1,17 milliard d’euros que coûtera la 'remise carburant' en septembre et octobre était distribué uniformément aux 50% des ménages aux plus faibles revenus (chèque carburant par exemple), il en résulterait un gain moyen de 81 euros par ménage », juge Asterès. Pour le cinquième décile, qui bénéficie d’un gain de pouvoir d’achat de 43 euros avec la ristourne sur le carburant, aurait vu celui-ci doubler avec une aide plus ciblée. Ainsi, des aides ciblées auraient été plus bénéfiques pour ceux qui en ont le plus besoin.