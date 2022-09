Carburants : Système U et Leclerc critiquent TotalEnergies

Système U et E.Leclerc ont donc demandé, dans les médias, que TotalEnergies leur propose cette même ristourne. « Comme Michel-Edouard, je demande à Total à ce qu'il nous fasse bénéficier de la même remise pour faire bénéficier, y compris dans les zones rurales, de ce prix encore plus intéressant qui va au-delà de la remise gouvernementale », a déclaré Dominique Schelcher sur BFMTV, le 6 septembre 2022. Ce dernier a précisé que Système U et E.Leclerc achètent ensemble le carburant, et TotalEnergies fait partie de leurs fournisseurs.



Les deux distributeurs présentent donc leur argument : faire bénéficier les consommateurs de la même baisse de prix. Mais, surtout, ils espèrent réussir à faire revenir les clients qui se sont rués sur les promotions précédentes et qui garantissent un certain chiffre d’affaires : les bons d’achat offerts par la grande distribution ont une date de validité très limitée et ne sont applicables que dans les mêmes enseignes.