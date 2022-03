Carburants : avant la baisse annoncée, la hausse reprend

Ces prix record devraient rapidement chuter en France, notamment grâce à la ristourne promise par le gouvernement. Ce dernier a annoncé qu’il prendrait en charge 15 centimes d’euro pour chaque litre de carburant vendu sur le territoire, ristourne qui s’affichera directement à la pompe. La baisse devrait atteindre 18 centimes d’euro en France métropolitaine du fait de l’application de la TVA de 20%.



Et ce n’est pas fini : le prix du pétrole en Bourse a également chuté, retombant sous la barre des 110 dollars le baril le 28 mars 2022 pour le Brent, puis a continué à chuter le 29 mars 2022 face à l’avancée des négociations entre la Russie et l’Ukraine. Le 29 mars 2022 vers 15 heures, il s’échangeait à moins de 107 dollars le baril, soit plus de 13 dollars de moins que la semaine précédente.