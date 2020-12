Carburants : des prix à la pompe qui augmentent

Les cours du pétrole ont également bénéficié du soutien des pays producteurs de l'Opep et leurs alliés qui se sont entendus pour restreindre leur production pendant plusieurs mois. Les prix des carburants à la pompe augmentent ou baissent en fonction de divers critères : l'offre et la demande bien sûr, mais aussi le niveau des stocks, le taux de change entre l'euro et le dollar, ainsi que les taxes qui pèsent très lourd.



Les prix à la pompe peuvent toujours subir de forts changements en fonction du contexte sanitaire sans cesse changeant. La découverte d'une variante du coronavirus au Royaume-Uni a rallumé les craintes de nouvelles restrictions de déplacement et d'une situation économique qui va s'aggraver. D'ailleurs, le coût du baril de Brent, qui fait référence en Europe, a baissé de 2% la semaine dernière. Mais les campagnes de vaccination qui vont se dérouler tout le long de l'année sont aussi une raison d'espérer un retour à la normale dans les prochains mois.