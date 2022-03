Carburants : une embellie à venir ?

La situation, qui inquiète fortement les particuliers comme les professionnels, semble néanmoins à un tournant : l’annonce, par Jean Castex le 12 mars 2022, d’une baisse des prix financée par l’État de 15 centimes d’euro le litre, du 1er avril au 31 juillet 2022, devrait alléger le poids de cette dépense pour les ménages et les entreprises.



Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle : les tensions en Ukraine commencent à se relâcher et la Bourse semble confiante que le conflit pourrait se résoudre rapidement. Les effets, sur les prix du pétrole, ont été quasi-immédiats : le 15 mars 2022, le WTI, le pétrole américain, est retombé sous la barre des 100 dollars le baril, tandis que le Brent s’échangeait entre 100 et 102 dollars.



Si les prix restent élevés, par rapport au pic de près de 130 dollars le baril pour le Brent du 8 mars 2022, la baisse est de plus de 28 dollars en une semaine.