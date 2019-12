Carlos Ghosn s'exprime après sa fuite du Japon

Carlos Ghosn, qui préparait son procès prévu en 2020 au Japon pour plusieurs accusations de malversations financières, a confirmé sa présence au Liban, le pays où il a grandi et qui n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon. Durant une déclaration ce mardi 31 décembre, l'homme d'affaires déchu a promis de « parler librement » aux médias. Ce qui a provoqué la sidération et la consternation à Tokyo, où il a été arrêté en fin 2018, détenu 130 jours puis assigné à résidence. « Je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice et de la persécution politique », a-t-il affirmé.



Une telle histoire embarrasse non seulement le Japon, mais aussi la France. Le ministère des Affaires Étrangères a fait savoir par voie de communiqué ne pas avoir été informé du départ de Carlos Ghosn et précise que les autorités françaises n'ont « aucune connaissance des circonstances de ce départ ». Le ministère a tout simplement appris l'arrivée de l'ancien dirigeant « par la presse », a-t-il assuré.