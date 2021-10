Carrefour a tenté d'acheter Auchan

Ensemble, Carrefour et Auchan pèsent 30% du marché français. De quoi passer en tête et surtout, y rester pendant longtemps ! L'entité serait alors dans des niveaux comparables à ceux des grandes enseignes étrangères, comme Walmart aux États-Unis (26%) ou Tesco au Royaume-Uni (27%). Mais cela n'arrivera pas, du moins pas tout de suite : non seulement il faut convaincre la famille Mulliez, principale actionnaire avec 10% des titres, mais aussi les 800 membres qui composent l'Association Famille Mulliez (AFM).



Auchan n'est plus au faite de sa gloire et dans ce contexte, c'est une proie intéressante pour Carrefour qui au contraire, est parvenu à rebondir dans un secteur de la grande distribution qui doit se réinventer sous peine de disparaître. Auchan Retail a réalisé l'an dernier 31,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 (-5,2%), contre 78 milliards pour Carrefour (+7,8%).