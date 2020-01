Carrefour acquiert la majorité de Dejbox, livreur de repas en entreprises

L'enseigne de grande distribution a confirmé l'acquisition de 60% de la société Dejbox créée en 2015. Le montant de la transaction n'a pas été annoncé, en revanche les deux cofondateurs restent au capital. L'entreprise a engrangé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2018, et quasiment le double l'an dernier. Dejbox livre chaque mois 400 000 repas préparés par des restaurants et des traiteurs partenaires de la société. La première particularité qui distingue Dejbox de la concurrence, c'est le statut des livreurs : l'entreprise emploie en effet 140 « préparateurs livreurs salariés ». Il ne s'agit pas d'auto-entrepreneurs comme c'est le cas chez Uber Eats, Deliveroo et d'autres.



Dejbox se distingue également par son modèle économique. L'entreprise dessert en effet les salariés des zones périurbaines. Ils sont 10 millions en France, et ils ne bénéficient que très rarement d'un système de restauration collective, explique le communiqué de Carrefour. La société est présente à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes et Grenoble ainsi que dans des centaines d'autres villes et communes environnantes.