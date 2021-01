Carrefour intéresse le groupe canadien Couche-Tard

Inconnue des consommateurs français mais familière pour les Canadiens et les Québécois, l'enseigne Couche-Tard s'intéresse à Carrefour. Le groupe a confirmé dans un communiqué que des « discussions exploratoires » avaient été entamées avec Carrefour. « Les termes sont encore en discussion », poursuit Couche-Tard, qui ajoute : « Il n’y a aucune certitude à ce stade que ces discussions déboucheront sur un accord ou une opération ». Rien ne dit donc que Couche-Tard se rapprochera de Carrefour, ni sous quelle forme : prise de participation croisée… ou acquisition en bonne et due forme ? Cette dernière option ferait l'effet d'une bombe dans le secteur de la grande distribution !



À l'instar de Carrefour, Couche-Tard est un géant… encore plus grand que l'enseigne française. Le groupe canadien est à la tête de 14.200 magasins d'accommodation à travers le monde, avec une présence très importante aux États-Unis et au Canada (9.200 points de vente). L'enseigne exploite également des magasins en Asie (Vietnam, Hong Kong), au Mexique, mais aussi en Europe. Couche-Tard possède ainsi 2.700 points de vente répartis en Irlande, en Pologne et en Scandinavie, ainsi qu'en Russie.