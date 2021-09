Service courant et très apprécié dans plusieurs pays comme les États-Unis, le principe des « shoppers » qui font les courses à la place des clients s'étend à la France avec Carrefour. L'enseigne, qui a déjà testé cette solution en Roumanie, en Belgique et en Espagne, a lancé le service OK Market ! dans trois supermarchés à Paris, et un à Lyon, avec l'ambition de le déployer sur l'ensemble du territoire.



Pour 6,90 €, les clients peuvent passer commande de produits, y compris des produits frais (boucherie, boulangerie, poissonnerie…) avec des remarques spécifiques, comme la découpe d'une pièce de viande ou la fraîcheur d'un fromage. Charge ensuite aux « shoppers » de Stuart et Cogepart, les deux partenaires de Carrefour, de remplir le panier. Si un produit n'est pas disponible, un dialogue peut s'engager avec le client pour trouver un produit de substitution.