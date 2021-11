Carrefour réduit la distribution de ses catalogues papier à Paris et à Lyon

En revanche, dans les territoires plus ruraux, les consommateurs ont tendance à demander le catalogue papier : ils sont 66% dans ce cas à Soyaux, en Charente. Un contexte contrasté donc, que Carrefour va devoir prendre en compte pour satisfaire sa clientèle partout en France. L'enseigne fait imprimer 19 millions d'exemplaires de ses catalogues chaque année, leur réduction permettra aussi au passage de réaliser quelques économies toujours bonnes à prendre.



Au-delà de Carrefour, la fin du papier est une tendance de plus en plus marquée. Ikea a ainsi fait les gros titres en annonçant la fin de son catalogue traditionnel qui est imprimé à 200 millions d'exemplaires et en 32 langues. Le géant suédois de l'ameublement mise désormais tout sur Internet et le numérique pour faire connaître ses produits.