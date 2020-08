Carrefour teste la réservation pour le passage en caisse

Pour limiter les temps d’attente en caisses, les enseignes ont mis au point plusieurs techniques. Les caisses automatiques ont ainsi poussé comme des champignons. Certains magasins proposent également de scanner le code barre des produits avec une application pour smartphone. Autre proposition très populaire, le Drive : le client fait ses courses en ligne et les récupère ensuite en voiture.



Si le test de Carrefour est couronné de succès, il est probable que ce service soit étendu à d’autres magasins de l’enseigne. Et aussi chez la concurrence. Le géant de la distribution avait déjà expérimenté un tel procédé en 2016, mais il a été abandonné après que la clientèle l’a boudé. La crise sanitaire va lui redonner une chance et cette fois, les clients pourraient lui faire un meilleur accueil.