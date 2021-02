Carrefour : un bilan 2020 en grande forme

L'an dernier, Carrefour a enregistré des ventes en progression significative de 7,8%. Le chiffre d'affaires de l'enseigne s'établit à 78,6 milliards d'euros, du jamais vu depuis vingt ans. « 2020 est un tournant dans l'histoire de Carrefour. Nous avons mis en œuvre un modèle de croissance rentable. Notre dynamique de croissance s’est accélérée », explique Alexandre Bompard, le PDG du groupe, dans le communiqué. Carrefour affiche un résultat opérationnel courant en hausse de 16,4%. Le niveau de cash flow libre atteint un milliard d'euros, ce qui va lui permettre de verser des dividendes et de financer des acquisitions.



L'enseigne de grande distribution annonce également la poursuite de ses investissements compris entre 1,5 et 1,7 milliard d'euros pour 2021. Ces bons résultats sont à mettre au crédit de la crise sanitaire : les consommateurs n'ont pas pu aller au restaurant ou très peu, par conséquent ils ont dû manger plus souvent à la maison, occasionnant ainsi des dépenses supplémentaires. Alexandre Bompard admet cet « effet COVID », mais il met en avant une « performance durable » qui a permis au groupe de gagner des parts de marché.