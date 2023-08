Carte Avantage SNCF : les prix bientôt en hausse

Jusqu'au 28 août 2023, les tarifs plafonnés étaient de 39 euros pour les trajets de moins d'1h30, 59 euros pour ceux entre 1h30 et 3 heures, et 79 euros pour les voyages dépassant 3 heures. Avec la nouvelle structure tarifaire, ces montants seront respectivement de 49 euros, 69 euros et 89 euros.



Pour illustrer, un voyage aller-retour de Paris à Le Mans sera facturé au maximum 98 euros, contre 78 euros précédemment. De même, un aller-retour Paris-Marseille coûtera au plus 178 euros, au lieu de 158 euros. Bien que ces augmentations soient en place, la SNCF assure que de nombreux détenteurs de la carte paieront souvent moins que ces tarifs plafonds.



Les voyageurs actuels de la carte Avantage peuvent encore bénéficier des tarifs actuels pour des déplacements jusqu'au 9 décembre 2023, à condition de faire leurs réservations avant le 29 août 2023.



Pour atténuer l'effet de cette hausse, la SNCF a mis en vente 300.000 billets TGV à des tarifs spéciaux dès le 31 juillet 2023 pour des voyages en août 2023. Une offre qui a eu du succès… mais qui risque de ne plus se reproduire avant le changement tarifaire annoncé.