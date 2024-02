Carte Bancaire : le pouvoir d'achat en danger à cause des frais de transaction

L’usage quotidien de la carte bancaire, pratique et devenu quasi universel, cache une réalité économique moins connue du grand public : chaque paiement effectué entraîne des frais pour les commerçants, qui varient selon le réseau utilisé. Historiquement, les cartes estampillées du logo « CB » (Carte Bancaire), gage d'un système de paiement national, garantissaient des frais moindres pour les commerçants.



Cependant, on observe une tendance à l'abandon de ce sigle au profit de réseaux internationaux comme Visa et MasterCard. Ces derniers imposent des frais significativement plus élevés, allant jusqu’à dix fois ceux du réseau CB selon Dominique Schelcher, PDG de Système U, relevé par Le Journal du Net. Cette situation pourrait inévitablement influencer les prix à la consommation, les commerçants étant contraints de répercuter ces coûts supplémentaires sur leurs tarifs.



Le glissement vers les réseaux de paiement internationaux, plus coûteux, s’explique par plusieurs facteurs. L’émergence des paiements en ligne et sur mobile, privilégiant souvent Visa et MasterCard, ainsi que la montée en puissance des néobanques et certaines banques en ligne non affiliées au réseau CB, jouent un rôle clé dans cette évolution.