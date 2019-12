Casino ouvre une centaine de magasins le jour de Noël et le 1er janvier

« Les sites d’e-commerce sont accessibles 24 heures/24. Nous voulons répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, qui restent attachés à leurs magasins physiques », explique l'enseigne de grande distribution dans un communiqué. Casino annonce donc l'ouverture, les 25 décembre et 1er janvier, de 100 supermarchés et 18 hypermarchés dans toute la France. L'an dernier, le groupe n'avait ouvert qu'un seul de ses magasins, à Lyon. Pour ouvrir un si grand nombre de super et d'hypermarchés, Casino mise sur les caisses automatiques : il n'y aura donc aucun animateur de caisse, uniquement des vigiles. Et l'enseigne ne fait pas appel à des prestataires extérieurs.



Le groupe de grande distribution table sur 700 clients par jour sur chaque magasin, un volume réduit en comparaison des 3 000 clients par moyenne et par jour dans un hypermarché (2 000 dans un supermarché). Il s'agit davantage de dépanner la clientèle durant ces deux jours fériés. D'après Casino, ces ouvertures ne sont que le prolongement des horaires étendus déjà en vigueur dans une centaine de ses magasins, ainsi que des ouvertures dominicales dans plusieurs d'entre eux.