Casino pourrait céder davantage de supermarchés et d'hypermarchés

Le groupe Casino, toujours confronté à une situation financière précaire, envisage de céder un nombre supplémentaire de ses supermarchés et hypermarchés. Cette décision fait suite à la réception d’offres préliminaires, en plus de l’accord déjà établi pour la cession de 119 magasins au groupement Les Mousquetaires-Intermarché. Les marques d’intérêt reçues par Casino seront analysées conjointement par le groupe et un consortium de repreneurs dans les semaines à venir. Toute cession devra recevoir l'approbation de ce consortium.



En parallèle, le groupe a annoncé l’acquisition d’un tiers supplémentaire de Cnova, la maison mère de Cdiscount, pour 10 millions d’euros. Cette transaction augmente la participation de Casino dans sa filiale de vente en ligne à près de 99%. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de consolidation de ses actifs numériques, en réponse à l'évolution des modes de consommation.