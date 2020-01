Casino proche de vendre Leader Price à Aldi

Pour y parvenir, Rallye multiplie les cessions d'actifs, les ventes et les fermetures de magasins qui présentent des déficits. Leader Price a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2018. Son réseau de points de vente, dont la création remonte à 1988, a été acheté par Casino en 1997. Leader Price a surfé sur la vogue du low cost tout comme les concurrents Lidl et Aldi.



Leader Price connait des jours difficiles depuis la désaffection des consommateurs pour la distribution à bas coût. C'est la raison pour laquelle l'enseigne a fermé 70 magasins en 2018, sur un total de 700 points de vente. Quant à Aldi, la chaîne a émergé en France à partir de 1988, elle compte 916 points de vente. Le groupe dans son ensemble comprend plus de 8 000 magasins en Europe.