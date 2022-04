Casino : résultats encourageants au T1 2022 pour le groupe de Jean-Charles Naouri

Le chiffre d’affaires du groupe Casino en France est en hausse par rapport au T3 et au T4 2021, une dynamique qui s’explique notamment par la bonne performance des enseignes urbaines Franprix et Monoprix ces dernières semaines. Les formats de proximité ont en effet le vent en poupe et connaissent une hausse de 3,6% au T1 2022, soit 1,6 points de plus que la hausse de l’ensemble des formats du groupe Casino (2%) sur le périmètre français. Alors que le marché du e-commerce alimentaire est en recul de 5% en France, le e-commerce alimentaire du groupe Casino s’inscrit dans une dynamique vertueuse ce trimestre, avec une croissance de 21%. La croissance du groupe de Jean-Charles Naouri au T1 2022 s’explique également par les actions commerciales mises en œuvre du fait du contexte inflationniste dans l’hexagone. Afin de soulager les consommateurs du poids de l’inflation, le groupe Casino a en effet opté pour la baisse du prix de certains produits et a lancé des opérations de vente de carburant à prix coutant.



Le groupe Casino poursuit en outre sa dynamique de croissance en Amérique Latine, où son chiffre est en hausse totale de 13,2% par rapport au Q1 2021 (9,7% à périmètre comparable). En Colombie, Grupo Éxito enregistre une forte croissance (+21% en comparable), notamment imputable à la reprise de l’économie et du tourisme dans le pays. Assaí, la filiale brésilienne de cash and carry du groupe de Jean-Charles Naouri, connait-elle aussi une dynamique de croissance. Au cours des douze derniers mois, Assaí a en effet inauguré 32 nouveaux magasins et a pris possession de 60 hypermarchés extra afin de les convertir au format cash & carry. Le cash & carry constitue en effet un segment porteur au Brésil : les magasins déjà convertis par Assai ont triplé leur ventes depuis leurs conversion.



Par ailleurs, le groupe Casino a indiqué que son plan de cession (qui représente 4,5 milliard d’euros en France) sera intégralement finalisé d’ici à la fin de l’année 2023. Les cessions effectuées par le groupe de Jean-Charles Naouri depuis le début de l’année ont d’ores et déjà rapporté 383 millions d’euros (dont 192 millions d’euros pour FLOA et 46 millions d’euros pour JV Apollo et Fortress).