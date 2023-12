Catastrophes naturelles : forte hausse de la surprime à venir

Depuis 2015, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, véritable exception française dans le domaine des assurances, est en proie à un déficit de plus en plus élevé. Ce déséquilibre financier est le résultat direct d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques, tels que les inondations et les sécheresses. Selon le gestionnaire du régime, c’est simple : le déficit pourrait dépasser les 400 millions d’euros par an à l’horizon de 2050.



Pour répondre à cette préoccupation, le gouvernement français a pris une décision attendue de la part du secteur et des assureurs. À partir de janvier 2025, une révision de la surprime d'assurance sera mise en place, selon l’arrêté publié jeudi 28 décembre 2023 au Journal Officiel. La surprime, qui était restée inchangée depuis 25 ans, connaîtra une augmentation, passant de 12% à 20% pour les assurances habitation et professionnelles, et de 6% à 9% pour les contrats vol et incendie.