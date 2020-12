Cdiscount s’attaque au marché de l’occasion entre particuliers

Le lancement de Cdiscount, précise Emmanuel Grenier au Parisien, « s'inscrit dans notre implication historique dans tous les dispositifs d'économie circulaire et responsable ». Une véritable tendance de fonds dans la société française qui gagne de plus en plus d’adeptes et qui, surtout, est fortement incitée par le gouvernement.



On notera que dès le jour de son lancement, Cdiscount Occasion compte déjà plusieurs centaines d’articles de tous types. De quoi lui permettre de capter dès le lancement une partie du marché estimé, en France, à 7 milliards d’euros, tous canaux de distribution confondus.