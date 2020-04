Cdiscount va mettre en vente 60 millions de masques chirurgicaux

Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount, se réjouit : « Notre site est particulièrement plébiscité par les Français. Les ventes des 12.000 vendeurs partenaires de notre place de marché, dont près de 5.000 TPE-PME sont en hausse de plus de 60% », explique-t-il dans un entretien au Journal du Dimanche Des propos qui sont dans le droit fil des résultats des boutiques en ligne du groupe Fnac Darty, qui ont enregistré un doublement des ventes depuis mi-mars et la mise en place des mesures de confinement.Cdiscount frappe aussi un grand coup : le groupe a sécurisé des stocks de 60 millions de masques chirurgicaux, qui seront vendus auprès des professionnels au prix de 75 centimes l'unité. Le commerçant en ligne, qui souhaite être « au rendez-vous de la continuité de la vie économique du pays », testait un tel dispositif en région Auvergne-Rhône-Alpes auprès des entreprises de transport, de logistique et du commerce alimentaire. Cdiscount lance officiellement cette initiative dans toute la France et pour tous les secteurs.