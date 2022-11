Cela coûte plus cher pour bien vieillir chez soi

Pour bien vieillir chez soi, il faut débourser en moyenne 13.971 euros par an sur 30 ans, soit 1.164 euros par mois, d'après le baromètre Retraite.com et Silver Alliance, réalisé pour le ministère des Solidarités et publié par Le Parisien. Une somme en hausse de 6,83% par rapport à 2021, soit un peu au-delà du niveau de l'inflation qui a été enregistrée à 6,2% en octobre. Attention, cette moyenne ne prend pas en compte les frais d'alimentation et les dépenses contraintes (loyer, eau, électricité…).



Pour réaliser ce baromètre, les auteurs de l'étude ont examiné les prix de 25 produits et services (mutuelle, livraison de repas, frais de transport, aide à domicile…) pour 9 profils dans 3 catégories d'âge et trois niveaux de retraite. De fait, il existe de fortes différences en fonction de l'âge : la moyenne est de 646 euros par mois pour les 65-75 ans (+10,83%), de 837 euros pour les 75-85 ans (+10,5%), ou encore de 2.020 euros pour les 85 ans et plus (+4%).