Celio reprend la marque Camaïeu et prépare une relance

Celio a remporté la partie : le groupe spécialiste dans le prêt-à-porter masculin a en effet dépensé 1,8 million d'euros pour acquérir la marque Camaïeu mise en vente aux enchères à Lille. Celio a l'ambition de « faire renaître cette marque française iconique, connue et aimée de plusieurs millions de femmes grâce à son expertise », selon le communiqué. Le rapprochement entre ces deux marques a du sens, ce sont des « entreprises sœurs », comme l'a expliqué Sébastien Bismuth, le président de Celio.



Celio et Camaïeu partagent un « positionnement similaire », a souligné le dirigeant, étant entendu que le premier s'adresse aux hommes et le second aux femmes. « C'est une marque qui a une valeur, qui a été leader du prêt-à-porter féminin pendant des dizaines d'années en France », explique-t-il. Sébastien Bismuth prévient toutefois que « la relance va prendre du temps » : pas question de rouvrir du jour au lendemain de nouveaux magasins.