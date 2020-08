Certains salariés des Pages Jaunes devront rembourser jusqu’à 8.000 euros de trop-perçu

SoLocal, qui est remonté jusqu’en mars 2019, a trouvé des erreurs suite à des congés maladie et des arrêts maternité. Autant dire que l’affaire tombe mal pour l’entreprise et ses salariés, alors que la crise sanitaire a provoqué un manque à gagner de 140 millions d’euros pour le repreneur des Pages Jaunes. Au premier semestre, le chiffre d’affaires a reculé de plus de 16%.



SoLocal, aujourd’hui dirigé par Eric Boustouller un ancien de Microsoft, cherche à se transformer en leader du numérique. Le potentiel est là : les anciennes Pages Jaunes possèdent un carnet d’adresses de commerçants locaux sans équivalent. Encore faut-il pouvoir dépasser les difficultés conjoncturelles.