Champagne : chiffre d’affaires en hausse, volumes en baisse

L’export de bouteilles dépasse en effet la consommation française, relèvent les professionnels. Le marché hexagonal baisse de 4% (141,5 millions de bouteilles), malgré les efforts de la filière pour rehausser encore son image de marque, et ses prix ce qui explique aussi le bilan annuel en hausse de 2% pour le chiffre d’affaires.



Plusieurs nouveaux dispositifs ont mis des bâtons dans les roues des producteurs de champagne l’an dernier, à l’instar de la loi Egalim qui limite les réductions forcées dans le secteur de la grande distribution. Les incessants mouvements sociaux ne sont pas non plus de nature à pousser les ventes de champagne.