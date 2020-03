Chanel n'aura pas recours au chômage partiel

Chanel va également verser 1,2 million d'euros en soutien au personnel hospitalier qui est « en première ligne depuis le début de l'épidémie » : la somme ira au fonds d'urgence créé par la Fondation AP-HP, la Fondation George Pompidou ainsi qu'aux services du SAMU. Plusieurs grands groupes ont annoncé des dons substantiels à des structures hospitalières.



Par ailleurs, Chanel met à disposition son outil de production et celui de ses partenaires pour fabriquer des masques de première protection et des blouses. « Nous sommes en cours d’homologation auprès des pouvoirs publics et lancerons la production dès que les prototypes et les matières premières auront été homologués », indique l'entreprise qui a déjà donné plus de 50.000 masques aux hôpitaux et aux services de secours dans plusieurs départements.