Changement de cap pour Casino avec le départ de Jean-Charles Naouri

Après plus de trois décennies à la tête de Casino, Jean-Charles Naouri quitte ses fonctions avec émotion et gratitude envers les employés du groupe. Dans un message, il exprime sa reconnaissance pour leur dévouement et les succès partagés, malgré un contexte de transition marqué par des décisions difficiles et un risque de faillite imminent. Naouri, qui a su mener Casino vers la modernité en insufflant des valeurs d’innovation et de progrès social, se retire sans révéler ses projets futurs, mais non sans souligner les défis que ses successeurs devront relever.



Le passage de relais s’effectue dans un climat d’incertitude pour les salariés, mais avec une perspective de renouveau apportée par Daniel Kretinsky. Ce dernier, à la tête d’un consortium, prend le contrôle de Casino dans l’espoir de revitaliser le groupe.



Le nouveau conseil d’administration, présidé par Laurent Pietraszewski, comprend des figures comme Philippe Palazzi et Athina Onassis, signifiant une volonté de diversification et d’innovation dans la gouvernance. Les enjeux sont de taille : relancer une activité commerciale affaiblie par les cessions et une dette conséquente, tout en envisageant des investissements significatifs pour la rénovation des magasins et l’optimisation logistique.