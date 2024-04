« Cheapflation » : une pratique courante mais contestable chez les industriels

Les hachés à poêler de Fleury Michon ont également vu une réduction de leur contenu en jambon de porc, remplaçant une partie du filet par de la viande moins coûteuse, avec une réduction de la quantité globale du produit et une augmentation de prix. La directrice de communication de Fleury Michon, Charlotte Defrel, cite des réajustements en réponse aux critiques sur la texture du produit et l'augmentation des coûts de production, tout en soulignant que la valeur nutritionnelle n’a pas changé depuis 2020.



Un autre cas est celui du yaourt Skyr Siggi's vanille, dont la teneur en sirop d'agave a légèrement augmenté, alors que le produit est commercialisé comme moins sucré. La marque affirme répondre à une demande des consommateurs pour une saveur plus douce tout en maintenant une réduction de sucre par rapport aux autres spécialités laitières.



La situation actuelle révèle un besoin criant de transparence dans l'industrie agroalimentaire, particulièrement en ce qui concerne la composition des produits et la justification des prix. Malgré les enquêtes et les pressions exercées par des organisations comme Foodwatch, les réponses des entreprises sont souvent jugées insatisfaisantes, laissant un goût amer chez les consommateurs européens.



Le ministre Bruno Le Maire a été interpellé sur cette question, mais aucune proposition concrète n’a encore été formulée pour réguler efficacement ces pratiques. Foodwatch continue de maintenir la pression pour encourager un changement significatif, dans l'espoir d’une amélioration de la situation.