Chèque énergie 2024 : un couac évité de justesse ?

La suppression de la taxe d'habitation, qui servait à identifier les bénéficiaires, est pointée du doigt comme la principale cause de cette situation. Avec sa suppression pour tous les foyers en 2023, l’administration fiscale se retrouve dans une impasse. Une situation qui inquiète notamment car outre l'exclusion du dispositif, les ménages non bénéficiaires du chèque énergie en 2024 pourraient également se voir privés des protections associées, telles que l'interdiction de réduction de puissance électrique pendant la trêve hivernale.



Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a reconnu le 5 février 2024 sur France 5 le problème et promis une solution. Une plateforme de réclamation devrait être mise en place pour permettre aux ménages éligibles mais non bénéficiaires de réclamer leur chèque énergie. Toutefois, le risque qu’il y ait des perdants est réel : le chèque énergie est normalement distribué automatiquement mais pour les ménages touchés par le problème il faudra en faire la demande après la campagne de distribution qui a lieu au printemps.