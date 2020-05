Chez Google et Facebook, le télétravail restera la norme pendant longtemps

Chez Facebook aussi, ce retour au travail sera très progressif. C'est à partir du 6 juillet que les bureaux vont rouvrir. Mais le plus grand réseau social de la planète a aussi indiqué à ses salariés (ils sont plus de 45.000) qu'ils pourront continuer à travailler depuis leur domicile jusqu'en 2021. Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de l'entreprise, a aussi fait savoir que les rassemblements de plus de 50 personnes ne seront pas autorisés jusqu'en juillet 2021.



Mais ces restrictions n'empêchent pas Facebook de continuer à croître. Le groupe prévoit l'embauche de 10.000 collaborateurs supplémentaires pour le développement de ses applications et de ses services en ligne. Les utilisateurs confinés y font massivement appel pour rester en contact avec leurs familles, leurs proches, et aussi leurs collègues.