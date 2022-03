ChinRuss, saison 1, épisode 3 : La Russie gagnante ou perdante ?

L’envahissement et la terreur aveugle russe ont créé l’ukrainité, l’appartenance à l’Ukraine qui jusque là était secondaire. Grâce à Zelensky, grâce à la ferveur nationale, l’Ukraine existe à présent comme nation. Le pays a dégagé de l’empathie à l’extérieur des frontières qui se traduit en aide pour sa reconstruction.

L’OTAN s’est renforcée sur la frontière occidentale de la Russie et plusieurs pays caucasiens (Géorgie) s’ouvrent à des partenariats actifs. L’Union européenne développe sa défense commune.

Poutine, ses généraux, ses financiers, ses industriels seront jugés devant la Cour Pénale Internationale de La Haye pour crimes de guerre. Les preuves sont accablantes, et qu’ils soient présents ou pas, la mise au ban du monde de la Russie se poursuivra.

La Russie sera isolée économiquement et financièrement pendant un temps long tributaire en partie du recul de son armée d’occupation et du paiement d’indemnités de guerre.

Elle sera aussi isolée géographiquement. La mer Noire (et la mer d’Azov) n’ont d’intérêt qu’en passant les Dardanelles et le Bosphore turcs. Tout dépend d’Erdogan qui pour le moment souhaite s’imposer en Méditerranée orientale.

Enfin la Chine est un pays pragmatique. Xi Jinping ne répétera pas l’erreur de Poutine avec l’Ukraine, mais n’abandonnera pas Taïwan. Et puis la Russie pèse peu dans le commerce chinois, c’est un petit client. Son intérêt est plutôt sur ses matières premières que la Chine transforme et sur les terres agricoles le long de la frontière avec la Sibérie bien vide de population et que des paysans chinois exploitent depuis de nombreuses années.



Poutine a atteint son objectif : affaiblir l’Ukraine qui perd une grande part de son territoire riche en terres noires et en sidérurgie. La Russie bascule en première puissance de blé mondiale. Elle est nourricière de nombreux pays comme l’Égypte, l’Algérie, le Liban.

Paradoxalement, la guerre d’Ukraine a renforcé la consommation de pétrole, de gaz et de charbon quand bien même l’Allemagne et la Belgique reculent sur l’arrêt du nucléaire. Le réchauffement climatique progresse et c’est une chance pour la Russie à deux titres : la circulation maritime par l’Arctique qui réduit le trajet des porte-conteneurs d’un tiers depuis l’extrême orient, la libération potentielle des glaces (le permafrost) de millions de km² de terres dont le sous-sol est riche en matières premières aujourd’hui critiques comme le nickel ou le cuivre, indispensables à la transition énergétique et dont le sol sera producteurs de bois ou de productions agricoles classiques.



Dans ce cadre, la Russie a démontré qu’elle a tenu en échec la démocratie essentiellement occidentale : La terreur meurtrière aveugle n’a comme limite que la destruction de toute construction et la mort de l’ennemi des Russes. Grâce à ses milices privées comme Wagner, elle va poursuivre son soutien aux autocrates des anciennes républiques soviétiques, et d’États africains comme le Mali aujourd’hui et Madagascar demain dont elle financera le soutien par l’exploitation — le pillage — des richesses.

Enfin, plus ce statu quo persiste dans le temps, plus la Russie est gagnante, car elle va développer des systèmes numériques qui lui ont été interdits d’accès, comme en 2014, elle a développé son agriculture suite aux sanctions après son annexion de la Crimée.

La Russie a conquis la partie Est de l'Ukraine, Marioupol sur la mer d'Azov est une ville martyre, Odessa semble la prochaine ville cible pour supprimer tout accès à la mer. Le siège de Kiev ne se ferme pas. Les Ukrainiens résistent face à des Russes qui piétinent et sèment de plus en plus la terreur et l'horreur.Pour le reste, vos journaux, sites et télévisions sont à jour. Je vous recommande le Dessous des Cartes sur Arte, une émission exceptionnelle de 25 min.Imaginons : le Sud et l'Est de l'Ukraine sont occupés par l'armée russe. Les menaces de bombes chimiques, biologiques, voire atomiques sont de plus en plus pressantes. Même si Poutine était renversé, il a renforcé la fierté nationale aux Russes que son éventuel successeur assumera malgré un appauvrissement général du peuple russe et le retour des cadavres des soldats.Un armistice est signé. Les armes se taisent et se figent. La négociation débute sous occupation russe et russification du Sud et de l'Est de l'Ukraine.Cette hypothèse est possible, voire probable devant l'épuisement de l'armée russe, les morts et les destructions en Ukraine.La Russie peut devenir la première puissance agricole mondiale et le principal fournisseur de matières premières.Reste un critère qui n'est pas pris en compte ici, c'est la réaction du peuple russe. L'Histoire a démontré sa soumission sous les Tsars comme sous les Soviétiques et depuis sous Poutine. A contrario de son Histoire, le peuple russe peut-il se révolter ?Ou comme les printemps arabes, les places des grandes villes étaient pleines de démocrates, mais les votes des campagnes ont été islamistes.Nous avons envie de reproduire nos références culturelles et nos valeurs occidentales. La reproduction n'est pas automatique.