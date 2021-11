Chine : nouveau record de consommation pour la « Fête des célibataires »

Plus fort que le Black Friday, la « Fête des célibataires » permet aux plateformes chinoises de commerce en ligne d'engranger des ventes phénoménales et l'édition 2021 n'a pas failli à la règle. Pendant cette période de onze jours qui a culminé le 11 novembre, les consommateurs chinois ont massivement acheté toutes sortes de produits (habillement, informatique, alimentation, etc.) vendus à prix réduits.



La plateforme Alibaba affiche ainsi l'équivalent de 74 milliards d'euros, ce qui représente une croissance de 8,5% par rapport à l'opération 2020. En y ajoutant les ventes réalisées par le concurrent JD.com, le total pour ces deux commerçants atteint 121 milliards. Un nouveau record a donc été établi pour cette fête très spéciale, même si la progression des ventes est moins importante cette année en raison de la crise de l'approvisionnement.