Chine, pétrole et pays du Golfe

Quand les États-Unis et l’Europe redessinaient la carte du Moyen-Orient et se disputaient les droits d’exploitation et les contrats au début du XXe siècle, le rôle de la Chine dans cette région était insignifiant. La Chine comptait surtout sur le charbon et produisait elle-même du pétrole, surtout après la découverte des champs pétrolifères de Daqing en 1959. Dans les années 50 et 60, elle a cherché à susciter des sentiments anticoloniaux au Moyen-Orient, avec pour but de maintenir faible l’Union soviétique après le conflit sino-soviétique de 1960. Ce n’est qu’à la fin des années 70, lorsque Deng Xiaoping a commencé à ouvrir le pays au reste du monde, et a cherché à normaliser les relations avec ses partenaires en atténuant les différences idéologiques, que la Chine s’est davantage impliquée dans la région du Golfe. Dans les années 90, elle a cultivé les relations avec des pays du Moyen-Orient, tous régimes politiques confondus. Depuis, elle a mis l’accent sur les relations économiques et les échanges avec les six membres du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Qatar et Bahreïn) ont alors rapidement augmenté passant de 1,5 milliard de dollars en 1991 à 20 milliards de dollars en 2004 et à 33,8 milliards de dollars en 2005, avant d’atteindre 196 milliards de dollars en 2011.

Les liens avec l’Iran sont également notables. Suite à la levée des sanctions, le président Xi a été le premier dirigeant chinois à se rendre dans le pays depuis Jiang Zemin en 2001. Son voyage a été marqué par le renouvellement du partenariat stratégique entre les deux pays, qui s’est traduit par la signature de nombreux accords avec l’intention d’élargir les liens bilatéraux et de porter les échanges à 600 milliards de dollars dans les dix années suivantes.



La nationalisation des entreprises pétrolières

La centralité de la politique énergétique et surtout le volume très élevé des échanges ont conduit le gouvernement chinois à nationaliser en 1998 les entreprises contrôlées par l’État dans le secteur des combustibles sous la supervision de l’Administration nationale de l’énergie. Pour ce faire, la Chine a créé deux grandes entreprises dans le secteur pétrolier : La China National Petroleum Corporation (CNPC) et la China Petrochemical Corporation (Sinopec). Toutes deux sont aujourd’hui des acteurs importants du secteur pétrolier au niveau mondial ; aussi bien actives dans l’exploration que dans la production. En outre, depuis 1982, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) s’est lancée dans des explorations et des productions off-shore. Ces grandes entreprises sont majoritairement détenues par l’État. Et en se développant, elles tendent à élaborer leurs propres plans d’action d’entreprise. Il est toutefois clair que le gouvernement a l’intention d’en garder le contrôle afin que leur activité contribue notamment à renforcer la stratégie nationale de la Chine en matière de ressources et de politique étrangère. Cela a été évident en 2011, avec le remaniement au sommet des trois grandes entreprises pétrolières. Selon China Security, un magazine sur le développement stratégique de la Chine, au cours de la première semaine d’avril 2011, le Parti communiste chinois (PCC) a remanié l’encadrement supérieur des trois plus grandes entreprises pétrolières nationales : China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China National Petroleum Corporation (CNPC) et China Petrochemical Corporation (Sinopec). Le 2 avril, le PCC a annoncé que Su Shulin, ancien secrétaire du parti et directeur général de la Sinopec, assumerait à la fois le poste de secrétaire adjoint du parti et de gouverneur opérationnel de la province du Fujian. Le 8 avril, le PCC a annoncé que Fu Chengyu, ancien secrétaire du parti et directeur général de la CNOOC, serait président et secrétaire du parti de la Sinopec. Le PCC a également annoncé que Wang Yilin, directeur général adjoint (et numéro trois officiel) du CNPC, serait le nouveau président et secrétaire du parti de la CNOOC.



Le Parti communiste chinois et les entreprises pétrolières

Ce remaniement des hauts dirigeants a envoyé un signal clair sur le fait que le Parti communiste conserve le contrôle des grandes entreprises pétrolières. Contrairement au processus de sélection des PDG généralement observé dans des entreprises comme ExxonMobil et Shell, où le poste est attribué par un conseil indépendant d’administrateurs ou de cadres supérieurs, la nomination des dirigeants des entreprises pétrolières nationales chinoises est décidée par la division des ressources humaines du PCC, sauf approbation finale du Politburo. L’inquiétude profondément ancrée en Chine est telle, que si la situation devient critique et la demande nationale d’énergie et d’autres ressources naturelles dépasse l’offre, les autres grandes puissances, et en particulier les États-Unis, chercheront à empêcher la Chine d’y accéder.



Chine et États-Unis : pétrole et routes commerciales

Dans la vision chinoise, non seulement les États-Unis ont construit leur domination stratégique dans le golfe Persique et ont une énorme influence sur le secteur pétrolier mondial, mais les navires de guerre américains contrôlent aussi les principales routes maritimes pour le transport de l’énergie. Comme la Chine est arrivée tardivement en ce qui concerne l’importance et la valeur stratégique à long terme du pétrole étranger, elle voit les partenariats que les entreprises européennes, japonaises et américaines ont mis des décennies à construire avec les pays producteurs comme consolidés.



Diversification de l’approvisionnement pétrolier

C’est pour cela que la Chine a mis l’accent sur sa présence et construit des relations dans des pays où les intérêts occidentaux étaient moins prééminents. Ces derniers ont été des cibles « opportunistes ». Elle s’est ainsi tournée vers la Russie et le Kazakhstan, le Yémen, Oman et plusieurs pays africains, ainsi que vers des pays dont les relations avec l’Occident s’étaient révélées traumatisantes comme au Soudan et en Iran. Toutefois, la Chine n’hésite pas à chercher à établir des relations avec des pays où l’Europe et les États-Unis ont déjà des intérêts. La Chine apporte à la table des négociations la dimension extraordinaire de son marché et offre l’alternative politique de travailler avec un pays qui pendant de nombreuses décennies, n’a pas été au cœur des tensions et conflits dans les régions productrices de pétrole. La mission principale des entreprises d’État chinoises est d’acquérir des ressources énergétiques à l’étranger, de préférence en signant des contrats à long terme en plus d’acheter des actifs étrangers dans le secteur de l’énergie. Cette approche permet à la Chine d’éviter des rapports de dépendance exclusive sur le marché mondial du pétrole. Au cours des années 90, elle a continué à conclure des accords pour s’assurer des approvisionnements à long terme, mais aussi pour acheter des installations de production en Afrique et en Amérique latine. En 2002, la CNOOC est devenue le premier producteur de pétrole offshore d’Indonésie. La Chine a ainsi développé une réserve stratégique de pétrole suffisante pour rester opérationnelle pendant trois mois, même en l’absence de toute importation. Elle a également misé sur la coopération avec la Russie et le Kazakhstan pour ne pas dépendre des routes maritimes. Les compagnies pétrolières chinoises ont acheté des champs pétrolifères au Canada et au Pérou. En 1995, la CNPC a signé un accord avec le japonais Marubeni pour la création dans d’autres pays de joint-ventures dans les phases les plus « en aval » du processus de production. Elle a également créé une joint-venture avec un partenaire américain et acheté 98 vieux puits de pétrole au Texas.



Chine, pétrole et rapport de force

La Chine n’a pas que des faiblesses ; dans son arsenal, elle dispose également de nombreux atouts pour conclure ses opérations énergétiques. Son statut de membre du Conseil de sécurité de l’ONU et d’autres organes des Nations unies lui donne un certain poids dans d’autres pays. Sa puissante industrie de défense réalise d’importantes ventes d’armes à des pays comme l’Irak, l’Iran, le Soudan, l’Angola et le Nigeria, pays où elle cherche à obtenir des concessions pétrolières. On connait également son approche conciliante dans certains différends frontaliers (comme cela s’est produit avec le Kazakhstan) quand les intérêts énergétiques l’exigent. La Chine peut offrir un soutien diplomatique et une assistance aux pays producteurs avec lesquels elle entretient des relations en cas de différend avec leurs voisins et au-delà (Angola, Soudan, Iran). À peine avait-elle décidé qu’il était temps d’établir des relations avec les pays du golfe Persique, qu’elle s’est efforcée d’améliorer sa position dans la région en faisant preuve d’une admirable compréhension des luttes de pouvoir en jeu. La Chine a compris qu’il est devenu pour les pays du Golfe politiquement plus commode de ne pas avoir à compter uniquement sur la puissance des États-Unis et les relations qu’ils ont avec eux. Sans chercher à remplacer les Américains dans la région, la Chine s’affirme en construisant stratégiquement de nouveaux partenariats, en créant des relations d’interdépendance avec les partenaires commerciaux et en se transformant doucement en une puissance inoffensive qui offre une alternative solide à un statu quo quelque peu fossilisé. La Chine a essayé de développer toutes les opportunités qu’elle a pu entrevoir ; c’est pourquoi elle a des relations spécifiques avec chacun des pays du Golfe. En janvier 2012, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a visité trois pays producteurs de pétrole et de gaz : l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Il s’agissait du premier voyage d’un Premier ministre chinois en Arabie saoudite au cours des vingt dernières années et du premier pour le Qatar et les Émirats arabes unis. La Chine devait en effet chercher à limiter les dégâts, étant donné qu’en 2011, la plus importante entreprise d’armement chinoise avait permis au colonel Mouammar Kadhafi, le dictateur libyen qui a été par la suite destitué puis tué, d’acheter des armes qui devaient servir à réprimer le soulèvement. Par ailleurs, la Chine a maintenu d’excellentes relations avec le Yémen et la Syrie, ainsi qu’avec la Libye et l’Iran.



Chine, Iran et pétrole

L’Iran est le troisième fournisseur de pétrole brut de la Chine, avec environ 500 000 barils par jour. Par conséquent, l’Iran joue un rôle essentiel dans le plan géostratégique et de sécurité énergétique de la Chine. La perte de pétrole iranien, si elle n’était pas immédiatement remplacée, produirait un choc immédiat de l’offre dans l’économie chinoise ; mais ce n’est pas tout. La Chine a également signé des contrats de plusieurs milliards de dollars avec l’Iran pour des actifs dans les domaines de la prospection et du raffinage. En outre, pendant la période des sanctions et de l’embargo contre l’Iran, la Chine s’est retrouvée sur le fil du rasoir, s’en tenant à la position selon laquelle les sanctions n’avaient pas été légitimées par les Nations unies, tout en tenant compte des intérêts des autres partenaires commerciaux. La visite du Secrétaire au Trésor des États-Unis Timothy Geithner à Pékin en janvier 2012 a été particulièrement stratégique à cet égard. Son but était en effet de tenter de faire changer la position de la Chine sur l’Iran. Dans sa déclaration finale, M. Geithner s’est limité à déclarer : « Nous avons établi une relation de coopération très forte sur la croissance économique, la stabilité financière mondiale et la non-prolifération nucléaire. » Le Vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zhai Jun a été encore plus explicite en exprimant les préoccupations de son pays de façon très claire : « L’Iran est aussi un fournisseur de pétrole particulièrement important et les importations de la Chine ne doivent pas être affectées [par les sanctions] parce qu’elles sont nécessaires à notre développement… Nous sommes opposés à l’application de pressions et de sanctions car ces approches ne résolvent rien. Elles ne l’ont jamais fait. Nous espérons que ces sanctions unilatérales ne toucheront pas les intérêts de la Chine. » Les relations entre la Chine et l’Iran, bien que principalement de nature économique, se sont étendues à d’autres domaines.



Les choix chinois à l’échelle mondiale dans le contexte de la politique pétrolière

En juillet 2005, l’Iran, avec l’Inde et le Pakistan, a obtenu le statut d’observateur au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai, un organe intergouvernemental de sécurité régionale qui lutte contre le séparatisme et le terrorisme. La Chine a agi de manière délibérément prudente, mais avec détermination pour assurer non seulement l’accès, mais aussi une prise de participation dans les ressources énergétiques et naturelles du reste du monde. Dans la région du Golfe, comme en Afrique ou au Canada, des entreprises chinoises achètent des participations ou réalisent des opérations entières. Récemment, Athabasca Oil Sands Corp. a exercé une option prévue dans le cadre d’une transaction conclue en 2009 avec la filiale de PetroChina, CNPC, de sorte que le géant pétrolier chinois devienne non seulement actionnaire, mais aussi propriétaire à part entière du projet canadien d’extraction du pétrole des sables bitumineux du fleuve MacKay, qui sera achevé en 2023. La Sinopec a conclu une transaction avec Daylight Energy Ltd., pour un montant de 2,2 milliards de dollars. La pénétration de la Chine au Canada a été aussi très prudente. Cependant, la décision du Canada de devenir un producteur d’énergie et de ressources naturelles important, surtout dans les territoires de l’Ouest, a suscité un intérêt croissant à investir et à opérer dans cette région. Les Chinois se sont concentrés là sur des opérations modestes qui ne nécessitent pas l’approbation du gouvernement et qui ne soulèvent pas de débats politiques houleux sur les intérêts nationaux canadiens.

Pour mieux accéder et développer efficacement ses ressources naturelles, la Chine a encore besoin de transferts de technologie. Elle veut être certaine que si la production nationale ne suffit pas à répondre aux besoins nationaux croissants, elle pourra compter sur ses actifs énergétiques et miniers à l’étranger. S’appuyer entièrement sur le marché libre ne suffit pas. Les sables bitumineux du Canada constituent une cible importante pour les Chinois, qui sont prêts à envisager la construction de pipelines dans le Pacifique pour se garantir l’accès au pétrole, même dans l’hypothèse de devoir éviter le détroit de Malacca, qui pourrait à l’avenir devenir un épicentre de conflit. Il est aussi intéressant d’observer qu’en 2011, PetroChina a dépassé ExxonMobil dans la production de pétrole brut. Bien que toutes les compagnies pétrolières cherchent activement de nouveaux gisements pour remplacer les puits existants, les Chinois ont été parmi les plus audacieux. Le gouvernement détient 86 % des actions de PetroChina et la Chine utilise la quasi-totalité du pétrole extrait par la société. Avec moins d’intérêt pour les bénéfices d’exploitation que les autres sociétés cotées, et étant donné que les prix du pétrole sont restés particulièrement élevés pendant de nombreuses années, la mission de PetroChina est désormais principalement de trouver de nouvelles façons de répondre à la demande croissante de pétrole du pays. La compagnie a pompé tout ce qu’elle pouvait des anciens puits de pétrole nationaux et a acheté des réserves en Irak, en Australie, en Afrique, au Qatar et au Canada. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (IAE), le total des acquisitions réalisées par des entreprises énergétiques chinoises en 2009 et 2010 a bondi à 48 milliards de dollars (contre 2 milliards de dollars entre 2002 et 2003). Plus précisément, selon un rapport de ladite agence, au cours des trois années précédant le rapport de 2014, la Chine a déboursé un total de 73 milliards de dollars d’investissements « en amont » et [en 2014] a opéré dans plus de quarante pays pour contrôler environ 7 % de la production mondiale de pétrole brut. Selon le Wall Street Journal, au cours des cinq premiers mois de 2016, la Chine avait déjà réalisé des acquisitions d’entreprises étrangères pour 110,8 milliards de dollars, dépassant 2015.



Chine, Afrique et pétrole

Les liens de la Chine avec l’Afrique remontent aux années 50. À l’époque, la Chine pour le moins isolée s’était tournée vers l’Afrique pour vendre une gamme limitée de produits et construire des relations diplomatiques. Aujourd’hui, la prospection pétrolière est un des domaines les plus importants de l’investissement chinois sur le continent africain. L’Afrique, qui possède 9 à 10 pour cent des réserves mondiales de pétrole, est la deuxième source d’approvisionnement de pétrole brut pour la Chine. Les principaux fournisseurs de la Chine sur le continent sont l’Angola, le Soudan, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Nigeria, mais le Gabon, l’Algérie, la Libye, le Libéria, le Tchad et le Kenya contribuent aussi à répondre à ses besoins en pétrole. La Chine achète de ces pays non seulement du pétrole, mais aussi du minerai de fer et des métaux, tout en exportant des machines, de l’électronique, des moyens de transport et du matériel de communication. En 2010, le commerce sino-africain a atteint 126,9 milliards. En 2014, selon les données du Wall Street Journal, les échanges, composés principalement de matériaux de base et de matières premières, avaient grimpé à près de 166 milliards de dollars. La politique chinoise a été double : d’une part, elle a offert aux pays riches en pétrole et minéraux des prêts au développement garantis par des ressources ; d’autre part, elle a créé des zones économiques et commerciales spéciales avec différents pays de la région. » La Chine a appelé cette stratégie des « relations spéciales » la politique de coopération sino-africaine « gagnant-gagnant ». Il est indéniable que la Chine s’intéresse au renforcement de ses liens avec les pays africains. Sa politique de non-intervention dans les affaires intérieures des différents pays est une source de frustration pour la communauté mondiale en cas de violation flagrante des droits de l’homme, en produisant une augmentation des tensions, tout comme elle suscite un ressentiment croissant de constater que des échanges économiques non transparents entravent les efforts visant à introduire dans ces pays le principe de responsabilité des gouvernements et le processus de démocratisation. Alors que la communauté internationale critique de plus en plus ses politiques de non-ingérence et d’investissement, même dans les régions où des conflits sont en cours, la Chine renforce sa présence sur le continent, mais, malgré la haute estime dont elle jouit en Afrique, son moment de grâce pourrait bien toucher à sa fin. Des membres de la société civile africaine ont commencé à se demander quelles seront réellement les conséquences pour l’économie africaine et sa population, si la Chine achète toutes ses ressources. Deviendront-ils simplement un marché pour les produits à valeur ajoutée de l’industrie manufacturière chinoise ? Avec le temps, les politiques de la Chine seront mises à l’épreuve et Pékin pourrait bien se retrouver de plus en plus au centre des critiques des syndicats, des ONG et de la société civile. Pour l’instant, cependant, avec toutes les limites et les réactions potentielles, elle continue de renforcer ses liens dans tout le continent ; un fait qui ne peut que déranger ses rivaux. À l’heure actuelle, la Chine a trouvé un moyen de rendre sa présence et ses intérêts moins oppressifs et controversés que ceux des anciennes puissances occidentales, qui partagent un long passé colonial embarrassant ou des antécédents interventionnistes. Les pays occidentaux exploitent l’Afrique depuis des siècles. Le déploiement progressif des politiques de la Chine donne à l’Occident une occasion importante d’évaluer les intentions géostratégiques et économiques de la Chine alors que la ruée vers le contrôle de ressources limitées s’intensifie.



Les forces de la politique pétrolière chinoise

Bien que ceux qui estiment que l’Occident a peut-être surestimé l’orchestration entre les entreprises chinoises investissant dans ces régions et le gouvernement qui supervise ne manquent pas, la République populaire de Chine reste régie par un système hautement centralisé et, bien qu’elle puisse commencer à perdre lentement son contrôle absolu sur les priorités des entreprises qui opèrent à l’étranger, elle a encore le pouvoir de mener ou d’interrompre des opérations. Ses politiques sont donc beaucoup plus cristallisées et ciblées que celles d’autres États-nations et de grandes puissances. Ses mouvements géostratégiques sont soigneusement planifiés pour atteindre la sécurité énergétique et l’approvisionnement en ressources afin que son développement interne puisse se poursuivre sans faillir. Son système à parti unique et son modèle économique de capitalisme d’État lui permettent de faire partie de l’arène économique mondiale, tout en prenant des décisions cruciales centralisées, que ses rivaux – pour beaucoup d’entre eux des démocraties matures – ne peuvent se permettre sans le consentement de nombreux acteurs, comme le grand public, les ONG, les organisations industrielles, les médias, les institutions financières et politiques. L’approche de la question de la sécurité énergétique est révélatrice de la façon dont la Chine conçoit les ressources stratégiques. Si le pétrole a été la ressource stratégique qui a fourni l’énergie au miracle industriel chinois, les terres rares sont essentielles dans le nouveau monde de la haute technologie numérique qui en a besoin non seulement pour sa transition vers les sources d’énergie renouvelable, mais aussi dans une grande variété d’applications qui accompagnent nos nouvelles habitudes de vie et la révolution de l’information. S’il est vrai que le monde a encore besoin de millions de barils de pétrole par jour, ces petites quantités de terres rares sont tout aussi vitales pour rendre nos inventions et leurs applications plus brillantes, plus efficaces, plus compactes et plus performantes.