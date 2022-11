Chômage : le nombre de chômeurs recule légèrement au troisième trimestre

Le taux de chômage s'est établi à 7,3% de la population active au troisième trimestre, selon les derniers chiffres de l'Insee qui le mesure au sens du Bureau international du travail. Cela représente un recul de 0,1% par rapport au précédent trimestre, soit 17.000 chômeurs de moins. En tout, on compte 2,252 millions de chômeurs sur l'ensemble de la France (sauf Mayotte). « Le taux de chômage oscille entre 7,3 % et 7,4 % depuis le quatrième trimestre 2021 », explique l'institut des statistiques.



Le niveau du chômage est inférieur de 0,9 point à celui d'avant la crise sanitaire, relève encore l'Insee. Le taux d'emploi des 15-64 ans a progressé de 0,3 point, soit 68,3% : c'est du jamais vu ! Le niveau d'activité est « à son plus haut niveau depuis que l’Insee le mesure », soit depuis 1975. Dans le détail, le taux de chômage pour les 25-49 ans (6,5%) et pour les 50 ans et plus (5,1%) a baissé de 0,1 point, alors que celui des 15-24 ans augmente légèrement de 0,3 point (18,3%).