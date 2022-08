Chômage : le nombre de demandeurs d’emploi quasi stable au 2e trimestre 2022

Le taux d’emploi des 15-64 ans a atteint 68%, soit son plus haut taux depuis 1975. Au premier trimestre de l’année 2022, il était de 1 point inférieur. Il a augmenté de 0,3% chez les plus jeunes à 34,9%, diminué de 0,2% chez les 25-49 ans à 82,3% et a augmenté de 0,5 point chez les plus de 50 ans à 66% et passe à son plus haut niveau historique.



En ce qui concerne le « halo du chômage », il a augmenté au second trimestre 2022, pour atteindre 1,9 million de personnes, soit une hausse de 0,1 point à 4,5%. Le « halo du chômage » représente les personnes voulant retourner sur le marché de l’emploi, qui ne sont pas considérées comme au chômage par le BIT, mais qui recherchent un travail. À 2,1%, le taux de chômage de longue durée a baissé de 0,1 point. Avec 4,6 millions de personnes concernées, le sous-emploi est à son plus bas niveau depuis 1992 au deuxième trimestre 2022.