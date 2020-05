Chômage partiel : le gouvernement réduit les remboursements à partir du 1er juin

D'après le communiqué du ministère, cette baisse du plafond de remboursement des salaires va encourager la reprise d’activité dans les secteurs qui ne subissent plus de contraintes à la reprise, « tout en préservant les secteurs qui demeurent fermés ou très impactés par les mesures sanitaires, et en garantissant le même niveau d’indemnisation pour salariés ».



Cette mesure va aussi soulager les finances de l'État et de l'Unédic, qui se partagent les versements : le premier en règle deux/tiers, le second le dernier tiers. Les patrons voient ce relèvement d'un mauvais œil : le Medef ne voulait pas de cette réduction progressive pour le mois de juin, tandis que la CPME voulait attendre le mois de septembre avant de réduire les remboursements publics.