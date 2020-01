Le groupe va également employer son investissement pour implanter un hub européen de l’innovation à Paris. AstraZeneca assure de son « engagement en France et sa volonté de contribuer à son développement économique et social ». Emmanuel Macron ira d’ailleurs visiter ce lundi matin le site de Dunkerque, qui a ouvert ses portes l’an dernier.



Cet investissement en France vise à renforcer les collaborations scientifiques dans trois secteurs thérapeutiques : l’oncologie, les maladies respiratoires et les maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques. AstraZeneca a enregistré un chiffre d’affaires de 22,1 milliards de dollars l’an dernier, dont un peu plus d’un milliard en France. La pharmaceutique emploie 1 079 employés dans l’Hexagone, sur des effectifs mondiaux de 64 600 collaborateurs. La filiale française est la cinquième plus importante de l’entreprise.