« Choose France » : 6,7 milliards d'euros d'investissements étrangers

La réélection d'Emmanuel Macron suscite un « très fort intérêt des patrons étrangers », a affirmé l'Élysée dans un communiqué : 180 d'entre eux se sont réunis autour du chef de l'État et de quelques uns de ses ministres au château de Versailles pour une nouvelle édition de « Choose France ». Ce sommet, qui comptait de 120 à 130 patrons étrangers lors de ses précédentes éditions, aligne les milliards d'investissements. Pour 2022, l'Élysée annonce 6,7 milliards d'euros de projets et 4.000 emplois pérennes.



14 projets ont été détaillés par la présidence, ce qui au passage confirme « l’attractivité de notre pays dans les nouvelles technologies » tout en contribuant à la réindustrialisation du pays. Le projet le plus important est soutenu par STMicroelectronis, fabricant italien de semi-conducteurs, et par le groupe américain Global Foundries : tous deux vont construire une nouvelle usine pour un « investissement voisin de quatre milliards d’euros ».