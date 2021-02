Christine Lagarde : la dette devra être remboursée

Pour ce qui concerne le court terme, Christine Lagarde se veut toujours optimiste malgré des semaines difficiles, entre couvre-feu et confinements partout en Europe. Les campagnes de vaccination sont en cours, mais il reste encore beaucoup de travail pour parvenir à un niveau satisfaisant de vaccination. Néanmoins, la présidente de la BCE l'assure, 2021 sera « une année de reprise ». Elle admet que cette reprise économique a été retardée, mais qu'elle n'a pas été battue en brèche. « Elle est évidemment attendue avec impatience », ajoute-t-elle.



Christine Lagarde explique également que « la reprise sera créatrice d’emplois, et donc fédératrice. Nous allons vers une autre économie, plus numérique, plus verte, plus engagée face au changement climatique et pour le maintien de la biodiversité ». Une peinture volontairement optimiste qui permet de dessiner un horizon, mais en attendant les prochains mois seront ardus.